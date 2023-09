A cura della Redazione

E’ stato prima notato in piazza Alcide De Gasperi, nell’area antistante la Stazione Ferroviaria di Villa Literno, in provincia di Caserta, e poi fermato in via Roma il 25enne senegalese arrestato dai carabinieri della locale Stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato di disfarsi di un panetto contenente 100 grammi di hashish, prelevato dalla tasca destra dei pantaloni. Il gesto non è però sfuggito ai carabinieri che lo hanno bloccato e recuperato lo stupefacente. A seguito di perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 98 della medesima sostanza stupefacente. Sequestrata anche la somma di 45 euro in banconote da piccolo taglio e due smartphone.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.