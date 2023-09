A cura della Redazione

Uomo ferito con un proiettile ad Acerra, in provincia di Napoli. Sul posto, in piazza Grazie Deledda, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Si tratta di un 34enne colpito al braccio sinistro.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti in sella ad uno scooter. Indagini in corso per chiarire movente, dinamica e individuare i responsabili.