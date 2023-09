A cura della Redazione

Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei.

Il sisma è stato localizzato, alle 11.02 di stamane, venerdì 22 settembre, dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano in zona Solfatara - Pisciarelli a Pozzuoli, a 1 km di profondità, molto in superficie.

La magnitudo registrata è stata pari a 3.0, quindi un intensità piuttosto elevata, tanto che l'evento tellurico, come accade in questi casi accompagnato dal boato tipico del fenomeno bradisismico dell'area, è stato avvertito dalla popolazione. Tanta paura, soprattutto perché oggi è un giorno di scuola.

"Abbiamo tutti avvertito la scossa - dice il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni -. Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le scuole. E' in corso una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo (inferiore a 1.0): i dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione, chiedo quindi ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi aggiorneremo appena l'Osservatorio ci fornirà nuove informazioni".

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile sta seguendo l'evolversi della situazione ma "al momento non vi sono danni segnalati"