Nel corso di un'attività ispettiva di natura fiscale, avviata d’iniziativa nei confronti di un'impresa edile operante nella provincia irpina, i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) hanno ricostruito le posizioni lavorative di 7 soggetti che, dal 2018 al 2022, per complessive 503 giornate, hanno svolto la propria attività lavorativa “in nero”.

Contestata al datore di lavoro la violazione per l’importo complessivo di 41.400 euro, e con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un lavoratore per aver indebitamente percepito l’indennità mensile di disoccupazione.

Nell’anno in corso, i finanzieri del Comando provinciale di Avellino, agli ordini del colonnello Salvatore Minale, hanno già sanzionato ulteriori 21 datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 66 lavoratori in nero e/o irregolari.