A cura della Redazione

Altra forte scossa di terremoto con epicentro in mare nel golfo di Pozzuoli, ai Campi Flegrei.

L'evento tellurico è stato registrato alle 9.10 di martedì 26 settembre, a 3 km di profondità.

La magnitudo rilevata dai simografi dell'Osservatorio vesuviano è stata pari a 3.2, quindi un sisma piuttosto intenso.

Stamane vi erano state altre due scosse con magnitudo superiore a 2.0, una sempre in mare, l'altra in zona Solfatara. Sono diversi poi gli smottamenti con intensità inferiore, sia nel golfo che sulla terraferma. E' in atto dunque una nuova sequenza sismica nell'area.