Altre due scosse di terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Alle 10.45 è stato registratto dall'Osservatorio Vesuviano un sisma di magnitudo 2.1 con epicentro in mare, in superficie (500 metri di profondità), sempre nella zona tra Bagnoli e Pozzuoli, dove stanotte si è verificata la forte scossa di magnitudo 4.2.

Poco più tardi, alle 11.16, un'altra di magnitudo 2.5, localizzata ancora una volta in mare (non lontano dalla terraferma) e in superficie (circa 200 metri di profondità).

A seguire, altri lievi smottamenti con epicentri in mare e magnitudo inferiore a 1.0.

Lo sciame, dunque, è ancora in corso e testimonia che adesso il bradisismo si è attivato su un altro versante dei Campi Flegrei, diverso da quello più "abituale" della Solfatara-Pisciarelli, anche se la distanza tra le due zone è minima.