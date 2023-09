A cura della Redazione

I finanzieri del Comando provinciale di Avellino impegnati nel controllo degli impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio irpino, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi dei carburanti.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno accertato prolungate omesse comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato, reiterate per ben otto volte.

Al gestore dell’impianto è stata contestata la violazione al riguardo e comminata una sanzione amministrativa di 3.200 euro. Proposta inoltre la sospensione dell’attività al Prefetto di Avellino, Autorità competente, per un periodo fino a trenta giorni.

Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati ulteriori 189 interventi in materia, ben 45 attività sono risultate irregolari con l’elevazione di sanzioni amministrative per circa 50.000 euro. Richiesta un’ulteriore proposta di sospensione attività.