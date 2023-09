A cura della Redazione

Droga nella cartolibreria, commerciante arrestato dai carabinieri. Non vendeva, evidentemente, solo libri e articoli di cancelleria il 55enne cartolibraio di Parete, in provincia di Caserta, finito in manette ad opera dei militari della locale Stazione. Nela sua attività, sono state infatti rinvenute e sequestrate marijuana, hashish, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento.

Il blitz è scattato poco dopo l’apertura del negozio quando i carabinieri, con l’ausilio di unità cinofile, sono piombati all’interno del locale per eseguire una perquisizione nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto e alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Appena dentro, non è sfuggito alle forze dell’ordine e al cane antidroga l’inconfondibile odore pungente, aromatico e particolarmente penetrante della marijuana che li ha spinti ad eseguire un’approfondita ispezione che ha sortito esito positivo.

In un cassetto del banco vendita è stata rinvenuta la marijuana, suddivisa in pezzi, del peso complessivo di 38 grammi. Accanto allo stupefacente sono stati poi ritrovati un bilancino di precisione e due coltelli utilizzati per il taglio. In un altro cassetto dello stesso banco vendita, c'era poi un cofanetto con all’interno 7 dosi di hashish. Sequestrati poi due trita erba, ulteriori due coltelli, tre rotoli di carta da cucina trasparente e vari pezzi di carta di piccole piccole dimensioni, utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di convalida.

(foto di repertorio)