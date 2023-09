A cura della Redazione

Alto Impatto al Rione Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Stamane all'alba è scattato il blitz che ha visto impegnati circa 300 tra donne e uomini di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con i relativi reparti speciali e la supervisione dall'alto di un elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale della Polizia Metropoltana.

Arrestato un soggetto destinatario di un ordine di carcerazione per reati in materia di falso documentale. Due le persone denunciate: una per detenzione di sigarette di contrabbando, l'altra per evasione dai domiciliari.

Sono state sequestrati, inoltre, una pistola revolver e relativo munizionamento rinvenuti all’interno di un'auto anch’essa sottoposta a sequestro, sigarette di contrabbando, ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, nonché materiale per il confezionamento della dorga.

Requisiti, inoltre, più di 100mila euro in denaro contante, orologi e preziosi, impianti di videosorveglianza volti ad eludere eventuali controlli di polizia e 4 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Effettuati infine controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.