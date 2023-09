A cura della Redazione

I Falchi della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di Afragola, nel corso di controlli al Parco Verde di Caivano, hanno notato un uomo che, dopo aver forzato con un cacciavite la serratura della chiave di emergenza dell’ascensore di uno stabile di via Atellana, ha prelevato da un’intercapedine un involucro che ha consegnato ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi ed hanno rinvenuto nel vano acensore, dove poco prima avevano sorpreso ad armeggiare l’uomo, 8 involucri di cocaina e diverso materiale per il confezionamento

A seguito di controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di 405 euro, un cellulare, altro materiale da confezionamento ed il cacciavite utilizzato prima; mentre l’acquirente aveva una dose della stessa sostanza stupefacente.

Un 57enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.