Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno constatato una indebita percezione di contributi comunitari a danno del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), per un importo pari a 232.676 euro, in violazione della norma in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

L’attività, esperita dai finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino, ha consentito di individuare due imprenditori agricoli - rispettivamente di Ariano Irpino e di Montecalvo Irpino - che, per il periodo dal 2013 al 2022, mediante l’esposizione di dati o notizia false nelle domande di accesso al beneficio, hanno indebitamente percepito i contribuiti comunitari.

Sono stati entramebi denunciati sia al Procuratore europeo delegato di Napoli che alla Procura ordinaria di Benevento.