A cura della Redazione

Le Fiamme Gialle del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno avviato, a seguito di segnalazione operativa qualificata generata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi del Corpo, una mirata attività di indagine nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della riproduzione illecita di numerosi testi universitari e scientifici detenuti in formato digitale e cartaceo e proposti in vendita attraverso le piattaforme online (cosiddetta reprografia).

A conclusione delle attività investigative, che si sono sviluppate attraverso servizi di osservazione e controllo, nonché l'acquisizione di elementi informativi presso i siti di vendita online e presso la società Poste Italiane S.p.A., i militari della Tenenza di Sessa Aurunca, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE), hanno effettuato nei giorni scorsi una perquisizione locale a Caianello (CE), presso l'abitazione del soggetto.

L'intervento si è concluso con il sequestro di un personal computer utilizzato per l'attività illecita, al cui interno sono state rinvenute, in formato digitale, le scansioni integrali di 89 opere librarie, pronte per la stampa e la rivendita illegale, nonché di un libro interamente fotocopiato a colori e rilegato, dal titolo "Microbiologia Farmaceutica", e una stampante a colori.