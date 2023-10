A cura della Redazione

Lo scorso 20 luglio, i carabinieri della Compagnia di Casoria (Napoli) hanno rinvenuto e sequestrato - nei pressi del Casoria Park - diversa merce verosimilmente provento di furto.

Non si riescono però a rintracciare i legittimi proprietari ed è per questo che l'Arma ha inoltrato le immagini (vedi galleria allegata) agli organi di informazione per la massima diffusione. C'è un po' di tutto, tra biciclette, attrezzi, utensili vari da lavoro, tablet, finanche un aspirapolvere.

Se qualcuno dovesse riconoscere come proprio ciò che è nelle foto, potrà recarsi – con idonea documentazione – negli uffici della Compagnia di Casoria in via Pio XII, 132.