A cura della Redazione

Si reca al supermercato, vede un'auto - del tutto identica a quella esposta nella sua concessionaria - parcheggiata. Sono quasi le 20 di ieri quando al 112 arriva una segnalazione. Un imprenditore napoletano ha appena notato una Fiat 500 X all’interno del parcheggio di un supermercato di via Consolare Campana a Qualiano, in provincia di Napoli.

Tutto nella norma se non fosse che proprio la vettura - targa, colore e modello - fosse in vendita nell'attività commerciale. La gazzella raggiunge il piazzale e blocca giusto in tempo l’uomo che era all'interno del veicolo. Si tratta di un 49enne incensurato di Palermo. Ai militari ha detto di essere in regola ma decidono di approfondire la vicenda e, con il prezioso contributo di un tecnico specializzato Fiat, emerge la verità.

La targa era stata contraffatta mentre il telaio alterato. L’auto - quella originaria - è risultata rubata a Catania il 16 settembre scorso. Il 49enne, arrestato per ricettazione aggravata, è in attesa di giudizio.