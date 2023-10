A cura della Redazione

Questa mattina, verso le 7, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise (Caserta), è intervenuta sulla SS Sannitica, nei pressi della rotonda davanti l'outlet La Reggia, per un incidente stradale. Un autotreno, per cause da accertare, durante la marcia ha perso delle travi che trasportava, alcune delle quali si sono abbattute su un'autovettura in transito, ferendo il conducente, un uomo di 55 anni, rimasto incastrato all'interno del veicolo.

I Vigili del Fuoco subito hanno liberato la persona ferita tagliando le lamiere dell'auto e hanno affidato l’uomo alle cure del 118 presente sul posto con un'ambulanza. Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli per la successiva rimozione.

Nella serata del 4 ottobre, invece, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa sono intervenuti in via Garofano allertati dai residenti per un incendio sviluppatosi all’interno di un'attività commerciale. Giunta sul posto, la squadra ha utilizzato una mototroncatrice per poter entrare all'interno del locale e spegnere l'incendio che aveva completamente invaso la struttura.

In supporto alla squadra, durante le operazioni di spegnimento, è intervenuta anche un'autobotte dallo stesso distaccamento. Dopo aver spento il rogo, gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la struttura che l'intera area circostante.