A cura della Redazione

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 57enne napoletano, un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 3 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - Ufficio Esecuzioni Penali.

Il soggeto dovrà espiare la pena residua di 5 anni di reclusione per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per frode informatica, ed altresì provvedere al pagamento di 600 euro di multa, per reati commessi a Calvizzano (Napoli) e Scafati (Salerno) tra il 2015 ed il 2018.