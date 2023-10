A cura della Redazione

E’ finito nel peggiore dei modi il tentativo di furto in un'abitazione da parte di un 35enne che, durante la fuga, è caduto dal quinto piano finendo a terra nel cortile interno del parco dove aveva deciso di agire: l’uomo, residente a Marano di Napoli e noto alla forze dell’ordine per numerosi precedenti anche specifici, è morto sul colpo.

E’ accaduto a Caserta, in un complesso residenziale di via Petrarelle, parte nord della capoluogo, una zona di recente finita nel mirino dei topi di appartamento per la sua strategica posizione che permette ai ladri di dileguarsi velocemente e allontanarsi verso l’hinterland, essendo vicina alla variante Anas.

Il malvivente di sicuro non era solo. I topi d’appartamento – è emerso – sono entrati dalla porta di ingresso, dopo averla forzata, hanno rovistato in casa; è probabile che nei giorni scorsi avessero effettuato dei sopralluoghi, visto che quando sono entrati in azione i proprietari non c’erano perché fuori per lavoro. I ladri sono dunque andati a colpo sicuro, sapendo di poter agire quasi indisturbati. Ma le cose non sono andate come previsto. Qualche rumore sospetto dovuto ad alcuni vicini, o forse l'arrivo di uno dei proprietari, ha spinto i malviventi ad una fuga precipitosa. Il 35enne ha scelto la strada più pericolosa, passando cioè attraverso il balcone che dà sul cortile interno del parco e non dalla porta di ingresso, così ha probabilmente perso l'equilibrio mentre si aggrappava alla ringhiera del balcone con l'intento di raggiungere la grondaia, ed ha fatto un volo di oltre dieci metri, finendo violentemente sul selciato. Per il 35enne non c’è stato scampo. Il complice o i complici pare siano fuggiti dalle scale interne, da cui erano venuti, e sono riusciti a far perdere le tracce.

Sono stati alcuni residenti del parco a notare il corpo a terra e a chiamare il 113.