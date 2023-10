A cura della Redazione

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Benevento ha sottoposto a sequestro circa 60 litri di grappa. Erano nella disponibilità di due soggetti di origine albanese, controllati a bordo di un furgone sulla Statale 372.

Due pattuglie di militari del Gruppo di Benevento e della Tenenza di Solopaca hanno ispezionato il veicolo che trasportava numerose bottiglie e taniche di plastica contenenti una sostanza liquida. I due uomini non sono stati in grado di esibire ai militari la documentazione afferente il trasporto della merce. Per tale motivo, è stato effettuato un esame più accurato del liquido contenuto all’interno dei contenitori rinvenuti, che appariva limpido e incolore.

E' emerso, anche a causa dell’odore tipico di una bevanda liquorosa, che si trattava di grappa. I recipienti erano privi del contrassegno di Stato, quindi in totale evasione di imposta e non vi era alcun documento che ne comprovasse sia la qualità che l’assolvimento dell’accisa. I due sono stati denunciati.