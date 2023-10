A cura della Redazione

Pretendono di non pagare le consumazioni al bar, aggrediscono con violenza titolare e un dipendente. E' accaduto in provincia di Avellino, nella frazione Torrette a Mercogliano. Sottoposti ai domiciliari un 28enne di Summonte e un 50enne di Monteforte Irpino, che sarebbero i protagonisti del pestaggio. Non solo, i due devono rispondere anche di lesioni personali aggravate, monacce, estorsioni e danneggiamento di attrezzature e apparecchiature del locale.

L'episodio risale al 10 giugno scorso, quando i due, avventori del bar, chiedono l'ennesima consumazione senza però pagare. Al rifiuto da parte del titolare di servirli, iniziano le minacce. Poi, si passa alle vie di fatto. Nella circostanza uno dei due indagati avrebbe vantato il suo legame con la “malavita” locale.

All’esito delle perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati, i militari dell'Arma di Mercogliano hanno rinvenuto e sequestrato un grosso coltello del genere proibito e una modica quantità di hashish.