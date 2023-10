A cura della Redazione

Mistero su un piccolo aereo da turismo bimotore decollato da Castel Volturno e di cui si sono perse le tracce. A bordo vi era il solo pilota.

Le ricerche si stanno concentrando al largo dell'isola di Ischia, nel golfo di Napoli, dove il velivolo pare sia stato avvistato l'ultima volta in cui vi è stato un contatto radio con la comunicazione della posizione.

Da ieri sera sono in corso le ricerche che vedono impegnati i vigili del fuoco con l’elicottero Drago 59, i sommozzatori e gli specialisti nautici, nonché la Guardia Costiera. Al momento, però, nulla. Non sono stati rinvenuti resti dell'aereo in mare, che avrebbero potuto far pensare ad una caduta forse per un guasto. Una delle ipotesi è che il mezzo si sia diretto altrove anziché atterrare poco dopo il decollo, come pare fosse da programma dopo l'effettuazione di alcuni test tecnici. Resterebbe, però, da chiarire dove sarebbe atterrato e perché non vi siano state altre comunicazioni.