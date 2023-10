A cura della Redazione

Incendio in una villetta a due piani a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate ieri sera in via Mascagni, dove sono giunti i vigili del fuoco del Distaccamento di Mondragone.

Il rogo, poi spento, dal piano terra si era propagato anche al livello superiore dell'immobile ma l'intervento dei caschi rossi ha evitato il coinvolgimento delle villette vicine.

Successivamente è stata messa in sicurezza l'intera zona.