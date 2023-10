A cura della Redazione

Le diede fuoco per questioni condominiali, morta dopo oltre un mese la donna.

Era il 5 settembre scorso quando i Carabinieri intervennero in via de Gasperi Quarto, in provincia di Napoli, e arrestarono per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio, 53enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, per motivi che sembrano ricondurre a dissidi condominiali, al termine di una lite avrebbe cosparso di liquido infiammabile una 48enne e poi l’auto della donna appiccando un incendio verosimilmente con un accendino. La donna riportò nella circostanza ustioni diffuse sul corpo e fu trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli.

Purtroppo questa mattina è deceduta, probabilmente a causa di complicazioni generate dalle ustioni. La vittima è Antonella Iaccarino. La salma è stata sequestrata, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami autoptici.

Per l'uomo l'accusa diventa dunque quella di omicidio.