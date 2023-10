A cura della Redazione

Incendio in un garage a Casoria, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate in via Pascoli, nella frazione Arpino,nei box di un palazzo. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Quattro i veicoli danneggiati, oltre ad alcune condutture fognarie dello stabile.

Accertamenti sono in corso per verificare l’abitabilità degli appartamenti che hanno subìto danni. Sulle cause si continua ad indagare. Da chiarire la natura del rogo, se accidentale o dolosa.