Arsenale scoperto dalla Polizia a Casoria, in provincia di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Ponticelli hanno controllato un’abitazione in via Nazionale delle Puglie.

I poliziotti, una volta entrati, hanno identificato due coniugi e, nel "basso" di pertinenza dell’appartamento, in uso esclusivo alla donna, hanno rinvenuto una busta in cui vi erano una pistola Beretta calibro 9 provento di furto, un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile calibro 9, un altro calibro 5,56 e 513 cartucce di vario calibro.

Una 56enne di Casoria è stata tratta in arresto per detenzione illegale di armi nonché denunciata per ricettazione e detenzione illegale di munizionamento. Il marito, identificato per un 61enne, anch’egli di Casoria, è stato denunciato per gli stessi reati.