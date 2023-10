A cura della Redazione

Un impianto di distribuzione di carburanti su strada è stato sequestrato nella provincia di Benevento. I finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso la stazione di servizio a Santa Croce del Sannio al fine di riscontrare la corretta applicazione della disciplina in tema di trasparenza dei prezzi al consumatore.

Dalle verifiche, è emersa l’omessa comunicazione per ben quattro volte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato. Pertanto, il titolare è stato sanzionato in via amministrativa.

Inoltre, a seguito dell’esame della documentazione e delle autorizzazioni attinenti all'attività commerciale svolta, è stato appurato che il certificato di prevenzione incendi non era stato rinnovato e risultava scaduto da circa tre anni. Le Fiamme Gialle hanno così sottoposto a sequestro l’intero impianto di distribuzione carburanti costituito da due serbatoi contenenti circa cinquemila litri di carburante e 2 colonnine per l’erogazione di benzina e gasolio. Il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento.