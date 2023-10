A cura della Redazione

Spari contro un condominio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Il raid si è verificato nel pomeriggio.

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Franzese per una segnalazione anonima arrivata al 112, relativa all’esplosione di colpi da arma da fuoco.

Sul posto i militari hanno trovato 11 bossoli calibro 9X21 e diversi fori sul muro.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non ci sono stati feriti.