Trovato in possesso di oltre un chilo di droga, un arresto sull'isola d'Ischia. Gli agenti del Commissariato di Polizia isolano hanno controllato un’abitazione in via Provinciale Lacco Fango a Lacco Ameno.

Qui hanno rinvenuto, nella camera da letto, 12 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1 kg e 200 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico, un taglierino ancora intriso della stessa sostanza, diverso materiale per il confezionamento della droga e una pistola a salve calibro 8 priva di tappo rosso.

Un 24enne di Lacco Ameno, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.