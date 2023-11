A cura della Redazione

Colpi d'arma da fuoco esplosi a Cardito, in provincia di Napoli. Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - in via I Maggio per la segnalazione di spari. Il raid probabilmente è avvenuto nella notte.

Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 10 colpi calibro 7,62x39.

Alcuni proiettili hanno danneggiato le saracinesche di due locali commerciali.

Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Ciisterna e della Compagnia di Caivano.