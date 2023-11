A cura della Redazione

Era in sella ad una bicicletta la donna sorpresa a spacciare dorga dagli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra. Durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Italia ad Acerra, i poliziotti l'hanno notata mentre, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a due giovani a bordo di un’auto; quest’ultimi si sono poi allontanati frettolosamente.

Insospettiti, l’hanno raggiunta e bloccata, rinvenendo nel portaoggetti della bici 4 panetti di hashish del peso complessivo di circa 380 grammi.

Una 23enne acerrana, con precedenti di polizia, è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.