A cura della Redazione

Sequestro di sostanze anabolizzanti in provincia di Salerno. La Guardia di Finanza del Gruppo di Eboli ha denunciato un uomo per utilizzo o somministrazione di farmci o altre sostanze al fine di alterare prestazioni agonistiche.

Presso la sua abitazione e in una palestra a Battipaglia, i finanzieri hanno rinvenuto 1.166 dosi tra pasticche e fiale illecitamente detenute.

Si tratta di sostanze - anabolizzanti e androgeni - spesso utilizzate in occasione di gare di bodybuilding e inseriti dalla WADA (l'agenzia mondiale anti-doping) bell'elenco dei farmaci vietati in quanto estremamente pericolosi per la salute.