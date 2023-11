A cura della Redazione

Attentato incendiario nel Nolano. Nella notte, i carabinieri della Compagnia di Nola sono intervenuti in via Traversa San Francesco, a Cimitile, per l’esplosione di una molotov.

La deflagrazione è avvenuta all’esterno dell’abitazione di un 63enne incensurato. Danneggiati il balcone e una porta.

Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice del raid, ed individuare il o i responsabili.