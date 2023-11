A cura della Redazione

Ha 28 anni la donna che i carabinieri della Stazione di Capri hanno arrestato per droga. Sbarcata da un aliscafo proveniente da Napoli, V. S. è stata perquisita e trovata in possesso di 6 grammi di crack divisi in dosi.

Nelle tasche anche una pipa per sciogliere e inalare lo stupefacente che deve il suo nome al rumore che genera quando i cristalli si surriscaldano.

La 28enne è ora ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.