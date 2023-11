A cura della Redazione

Aveva occupato abusivamente un'abitazione, lascia la casa che viene riconsegnata alla legittima proprietaria.

A Quarto, in provincia di Napoli, questa mattina la 20enne incensurata che lo scorso 31 ottobre si era introdotta senza averne titolo in un alloggio popolare in via De Gasperi, 69 ha consegnato le chiavi dell’appartamento ai carabinieri della locale Tenenza.

I militari, a loro volta, hanno ridato le stesse alla 83enne legittima assegnataria che riprendeva così possesso dell’abitazione.