A cura della Redazione

La Polizia di Stato di Avellino ha deferito in stato di libertà un pregiudicato 24enne irpino, ritenuto responsabile di furto aggravato compiuto in danno di una nota attività commerciale (un bar-tabacchi) ubicata nella periferia del capoluogo irpino.

L’episodio ha avuto luogo nella serata di sabato allorquando la pattuglia di servizio in città ha notato la presenza del giovane, soggetto già noto alle Forze dell'Ordine, stazionare nei pressi della propria abitazione. Lo stesso, alla vista degli agenti, ha mostrato sin da subito evidente nervosismo, motivo per il quale è stato avvicinato per un controllo.

Successivamente alla sua identificazione, gli agenti hanno deciso di procedere ad una ulteriore perlustrazione della zona e, occultati in numerosi bustoni, solitamente usati per lo smaltimento dei rifiuti, i poliziotti hanno rinvenuto un ingentissimo quantitativo di sigarette in stecche, confezioni di accendini, sigarette elettroniche di rinomate marche, nonché numerosi pacchi di gratta e vinci ancora sigillati.

La merce rinvenuta, dal valore di circa 20.000 euro, è stata pertanto sottoposta a sequestro ed il 24enne condotto in Questura.

Gli accurati accertamenti investigativi eseguiti hanno consentito in breve tempo di risalire all’attività commerciale nella quale era stato commesso il furto - il bar tabacchi presso la stazione di servizio Q8 di via Nobile - e al legittimo proprietario al quale è stata restituita l’intera refurtiva.