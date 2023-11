A cura della Redazione

Rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono del sangue, sensibilizzando i giovani e i cittadini: è questo l’obiettivo della mission itinerante di DonatoriNati della Polizia di Stato, che domani 22 novembre farà tappa a Caivano, in provincia di Napoli, con un doppio appuntamento. Dalle ore 8.00 alle ore 10.30 sarà possibile donare il sangue a bordo di un’autoemoteca posizionata all'esterno della parrocchia San Paolo Apostolo al Parco Verde.

DonatoriNati è impegnata da anni su tutto il territorio nazionale con gli appartenenti della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, per diffondere la cultura del dono, che nel caso del sangue è un salva vita che diviene strumento di legalità, conquistando ad uno stile di vita lontano da eccessi giovani e meno giovani.

Nell’aula della parrocchia, dalle 10.30 alle 12.30, si discuterà della cultura del dono, della solidarietà e della legalità, con Tommaso Delli Paoli, Presidente DonatoriNati Campania, Maria Deluzeberger, Procuratore Capo del Tribunale dei Minori di Napoli, il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il Questore Maurizio Agricola, il Prefetto Filippo Dispenza, Commissario straordinario del Comune di Caivano, Don Maurizio Patriciello, Parroco della Chiesa S. Paolo Apostolo, il dottor Fabio Ciciliano, Commissario Straordinario per la riqualificazione di Caivano, e Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati. A moderare l’incontro la giornalista de il Mattino Marilicia Salvia.

E’ sempre più importante intraprendere azioni di informazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura della salute e della solidarietà, poiché si ha sempre piu bisogno, della donazione di sangue, di emocomponenti e medicinali plasma derivati.

"Il nostro obiettivo - afferma il Presidente DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli - è Esserci Sempre, in linea con il motto della Polizia di Stato, promuovendo iniziative volte alla crescita della cultura del volontariato e del dono, quale atto di partecipazione alla vita sociale e civica del territorio di appartenenza e di educazione alla legalità. Essere in sinergia con le istituzioni, le associazioni ed i cittadini è fondamentale per educare le giovani generazioni e offrire loro una valida alternativa alla criminalità".