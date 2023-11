A cura della Redazione

I carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22, in via Jan Palach, Settore III Edificio 6 a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Poco prima ignoti avevano sparato verso un palazzo. I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto sul manto stradale e sequestrato 18 bossoli calibro 7.65 e calibro 9x21.

Tre, invece, le ogive trovate all’interno di due appartamenti dello stabile.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e per comprenderne la sua matrice.