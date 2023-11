A cura della Redazione

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Benevento ha sottoposto a sequestro oltre 120.000 prodotti privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo, e dunque potenzialmente pericolosi per chi li acquista.

I militari del Nucleo Mobile hanno controllato un’attività commerciale nel capoluogo sannita, gestita da personale di etnia cinese. Qui erano stati posti in vendita accessori per la casa e per la persona, bigiotteria, cosmetici e materiale da cancelleria, non conformi agli standard di sicurezza prescitti dalla legge. Nello specifico, i prodotti erano privi delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana.

Il responsabile del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio. Prevista, per lui, una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.

La merce, del valore di oltre 100.000 euro, è stata requisita dalle Fiamme Gialle e sottratta alla vendita.