A cura della Redazione

Raid armato, per fortuna senza conseguenze, a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per una segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via Giuseppe Campanile.

Sul posto i militari hanno rinvenuto sul manto stradale e sequestrato 9 bossoli calibro 9x21. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma.