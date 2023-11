A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via del Pennino, ad Acerra, per la segnalazione di un furto in un cantiere edile.

I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno accertato che un uomo, dopo aver divelto il catenaccio posto a chiusura del cantiere, aveva asportato diversi strumenti da lavoro.

Dopo averlo rintracciato presso la sua abitazione, lo hanno denunciato per furto aggravato e ricettazione.