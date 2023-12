A cura della Redazione

Ieri sera a Giugliano in Campania i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti a via Aviere Mario Pirozzi, in un negozio di articoli cinesi. Poco prima un 24enne del posto era stato bloccato dal proprietario dell’attività, per aver rubato un borsello.

Il 24enne nel cercare di fuggire ha sferrato un pugno ad una commessa del negozio procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

L’uomo é stato denunciato in stato di libertà per tentato furto e lesioni personali.