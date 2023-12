A cura della Redazione

Chiuso un bar a Caivano, in provincia di Napoli.

I carabinieri della locale Stazione hanno notificato al titolare dell'attività, ubicata in via Atellana, la sospensione della licenza per la durata di 15 giorni.

I militari hanno documentato che il locale è abituale ritrovo di pregiudicati e persone ritenute pericolose.

Gli esiti degli accertamenti svolti dai militari dell'Arma, frutto di presenza costante sul territorio, sono stati trasmessi al Questore di Napoli che ha così accolto la proposta di sospensione temporanea della licenza. Il bar rimarrà chiuso per i prossimi 15 giorni.