Ancora un raid armato a Pomigliano d'Arco, il secondo in pochi giorni.

Ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Roma, altezza civico 193, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione è emerso che sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro un condominio.

In strada rinvenuti diversi bossoli calibro 9x21. Non ci sono stati feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica.