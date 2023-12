A cura della Redazione

Continua la quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino agli ordini del Colonnello Minale, nel periodo delle festività natalizie con specifici servizi volti al contrasto della vendita di artifici pirotecnici illegali e delle modalità di detenzione per la salvaguardia dell’incolumità pubblica.

Nella giornata di ieri, sabato 23 dicembre, e fiamme gialle del Gruppo di Avellino, dirette Magg. Silverio Papis hanno eseguito un ingente sequestro di circa 36.000 artifizi pirotecnici, detenuti in modo illegale in un garage privato e senza rispettare le prescrizioni di sicurezza previste, tali da mettere a repentaglio l’incolumità stessa degli abitanti del condominio.

In particolare, i prodotti pirotecnici erano detenuti in un locale di circa 20 mq, privo di finestre e di altre aperture verso l’esterno e posizionati vicino a materiale facilmente infiammabile, tra cui bombole di gas per uso domestico.

All’esito delle attività, veniva sottoposto a sequestro materiale pirotecnico di vario tipo e categoria, per un peso complessivo di oltre 176 Kg ed un contenuto di esplosivo netto (NEC) di circa 45 Kg, per un valore commerciale di circa 15mila euro, mentre il responsabile, un cittadino italiano di 52 anni, veniva segnalato alle Autorità competenti.