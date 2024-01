A cura della Redazione

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia sono intervenuti ieri sera in via Fondo Bosso per un incidente stradale.

Un 72enne di Barano d’Ischia è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. Alla guida del motociclo un 18enne incensurato del posto. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Lacco Ameno.

Il 72enne è ricoverato in prognosi riservata, il giovane è stato trattenuto in Osservazione Breve Intensiva. Indagini e rilievi a cura dei carabinieri. Da chiarire la dinamica dell’incidente.