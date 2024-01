A cura della Redazione

Rapina vano ragazzini loro coetanei, tre minorenni identificati a Casoria, in provincia di Napoli.

I Carabinieri della locale Stazione di hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di tre minori ritenuti responsabili, in concorso, di rapina aggravata.

I tre giovani, aventi 14 e 15 anni, sono infatti ritenuti responsabili di tre differenti episodi di rapina a mano armata perpetrati nei comuni di Casoria e Frattamaggiore nello scorso mese di ottobre ai danni di altri soggetti adolescenti.

I tre ragazzi, a bordo di uno scooter (risultato poi di proprietà del nonno di uno di loro), avrebbero avvicinato le vittime sulla pubblica via e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero fatti consegnare i loro telefoni cellulari prima di darsi alla fuga.

Tale dinamica, oltre che dalle immagini di videosorveglianza acquisite nel corso delle indagini, è stata confermata anche dagli stessi giovani che, una volta vistisi scoperti, hanno confessato quanto commesso in sede di interrogatorio di fronte ai carabinieri.

I tre minori, quindi, sono stati sottoposti alla misura della permanenza in casa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.