A cura della Redazione

Ieri sera, venerdì 20 gennaio, i carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello Di Cisterna sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per un uomo ferito.

Si tratta di un 19enne di Pomigliano d’Arco già noto alle forze dell’ordine, ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane si sarebbe opposto ad un tentativo di rapina finito con l’esplosione di un proiettile. Sarebbe accaduto in via Gerani.

Il 19enne è ricoverato in osservazione. Indagini in corso per chiarire dinamica.