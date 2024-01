A cura della Redazione

Marito e moglie sono stati trovati morti in un'abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63 anni, l'uomo, e 43 la donna.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli. Si attende l'arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. Non si esclude nessuna ipotesi: tra le piste quella che possa trattarsi di un omicidio suicidio.

Secondo le prime notizie, l'uomo, che ha 63 anni, pizzaiolo, avrebbe ucciso a coltellate la moglie, 43 anni, impiegata di banca, nell'abitazione di via Doninzetti, ad Agropoli, e poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. In casa, c'era la figlia di 13 anni che però, a quanto si apprende, stava dormendo. A far scattare l'allarme è stata la mamma della donna che si è rivolta ai Carabinieri dopo aver visto che la figlia non rispondeva alle telefonate.