A cura della Redazione

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, impegnati nel contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro in un negozio di Montesarchio, oltre mille articoli di carnevale per bambini.

Con l’approssimarsi del carnevale, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concentrato la propria attenzione sugli articoli destinati ai più piccoli, quali giocattoli, abbigliamento e accessori per mascherarsi, potenzialmente pericolosi se non certificati, nel corso di preventivi controlli di sicurezza.

Nella circostanza, i militari hanno individuato un’attività commerciale gestita da un soggetto di nazionalità cinese, che aveva posto in vendita costumi privi del previsto marchio CE e delle informazioni minime circa la composizione, la presenza di materiali pericolosi, nonché sprovvisti delle indicazioni in lingua italiana.

L’intervento si è quindi concluso con il sequestro dei prodotti non sicuri e la segnalazione del rappresentante legale della società alla Camera di Commercio di Benevento.