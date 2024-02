A cura della Redazione

Si sono vissuti attimi di tensione a Caivano la scorsa domenica.

In via Colanton Fiore, nei pressi del Santuario, un centauro, richiamato dagli agenti della Polizia municipale per non aver rispettato il senso rotatorio, ha inveito pesantemente contro i vigili per svariati minuti.

A questo punto, gli agenti sono passati ai controlli. Il motociclista, un 55enne di Caivano, era sprovvisto di copertura assicurativa e il mezzo è stato sequestrato. Inoltre, è stato denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

“Non rispettano il codice della strada, non sono in regola ed hanno pure il barbaro coraggio di imporsi con la violenza”. Commenta così il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui è stato inviato il video.

“Tolleranza zero contro questi cialtroni prepotenti, solo con le maniere dure impareranno la lezione. Vanno denunciati e sanzionati in modo duro. Questi soggetti prepotenti e arroganti che circolano sui territori sono pericolosi perché si sentono i padroni della strada”.