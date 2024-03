A cura della Redazione

Un'onda anomala ha investito poco dopo le 16,00 una nave traghetto proveniente da Pozzuoli e in arrivo al porto di Casamicciola.

Due camion che erano nella stiva e trasportavano materiale edile si sono inclinati spezzando le catene di fissaggio.

I due automezzi si sono abbattuti sul tetto di due vetture parcheggiate nella stiva, di cui una di proprietà della caserma dei carabinieri di Ischia.

Nessuna conseguenza si registra per i passeggeri e per l'equipaggio mentre sono ingenti quelli per i veicoli, uno dei quali è stato letteralmente rottamato.

La nave Benito Buono ora si trova in banchina a Casamicciola e l'equipaggio sta provvedendo a consentire lo sbarco degli autoveicoli. Presenti sul posto le forze dell'ordine e l'autorità marittima.

Un altro episodio legato al maltempo si è verificato, sempre nel pomeriggio, a Pozzuoli, dove una nave della flotta Medmar, la Rosa d'Abundo, si è arenata all'ingresso del porto di Pozzuoli a causa del forte vento.

Tra le cause possibili che vengono accreditate anche l'innalzamento del fondale dovuto al bradisismo che da mesi sta interessando l'area dei Campi Flegrei. Una volta disincagliata, la nave è riuscita ad ormeggiare.